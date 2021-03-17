Полиция выявила новые эпизоды обмана пенсионеров с акциями "Соли Руси"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции выявили еще восемь эпизодов мошенничества в отношении пенсионеров с акциями ПАО "Соль Руси" почти на 12,3 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Установлены новые эпизоды мошенничества в деле "Соли Руси". Жертвами стали восемь пенсионеров, с которыми организатор преступного сообщества заключил договоры купли-продажи акций на сумму от 100 тыс. до 5,8 млн рублей. Общий ущерб по новым эпизодам превысил 12,3 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

Неизвестные в составе организованной группы информировали пожилых людей о якобы строительстве компанией "Соль Руси" завода по производству каменной соли на Белбажском месторождении в Нижегородской области за счет привлеченных денег. Людям они предлагали приобрести акции с возможностью извлечения прибыли от 18% годовых и обратным выкупом. С октября 2016 года в комплексе "Город столиц" на Пресненской набережной и в административном здании на Большой Ордынке в Москве злоумышленники заключили договоры с почти 30 пенсионерами на покупку акций. Полученные деньги они похители. Ущерб превысил 35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские установили обвиняемого в многомиллионном хищении у пенсионеров под предлогом продажи акций ПАО "Соль Руси". Им оказался 50-летний житель Москвы.