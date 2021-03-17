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Пандемия COVID-19

В Бангладеш три человека погибли при пожаре в реанимации, где лечатся пациенты с COVID-19

Пожар произошел из-за взрыва находящегося под высоким давлением кислородного баллона

ТАСС, 17 марта. По меньшей мере три человека погибли в столице Бангладеш городе Дакка в среду в результате пожара, произошедшего в реанимации, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом. Об этом в среду сообщило агентство Xinhua со ссылкой на главу больницы.

"Три пациента, находящихся в реанимации, погибли во время транспортировки в отделение, расположенное в другом корпусе больницы, после начала пожара", - сообщил директор больницы.

По его словам, пожар начался в среду в 8:00 утра по местному времени (5:00 мск) из-за взрыва находящегося под высоким давлением кислородного баллона.

Отмечается, что все пациенты были переведены в другое отделение, раненых нет. Всего в реанимации находились 14 человек.

Теги
БангладешПандемия COVID-19
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