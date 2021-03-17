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Возбуждено дело по факту падения ребенка со скалодрома в Москве

Мальчик получил компрессионный перелом 8-9 позвонков, его госпитализировали

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования подростка из-за падения со скалодрома в торговом центре "Смирновский" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - сказал источник.

Днем 14 марта в ТЦ "Смирновский" компания организовала скалодром. 13-летний подросток залез на высоту примерно 3,5 метра. В тот момент страховочная веревка выскочила из страховочной станции, в результате чего он упал. Мальчик получил компрессионный перелом 8-9 позвонков и был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

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