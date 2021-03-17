Неизвестный сообщил о "минировании" порядка 10 школ в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва примерно в десяти столичных школах, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании порядка десяти школ в разных районах Москвы. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщал, что за последние несколько лет было зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о терроризме, 1,5 млн граждан были эвакуированы. Он уточнил, что сообщения чаще всего рассылаются из Германии, Франции, США, Бельгии, Голландии, Японии. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила для внесения законопроект об оперативной внесудебной блокировке в интернете ложных сообщений о минировании.