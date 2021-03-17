Организатор и исполнители убийства замдиректора УМПО в Уфе получили до 18 лет колонии

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил к срокам от 13 до 18 лет лишения свободы организатора и исполнителей заказного убийства заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного объединения (УМПО). Преступление было спланировано коммерческим директором предприятия из-за подозрений о наличии у убитого компромата, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд назначил организатору преступления наказание в виде 16 лет лишения свободы, исполнителям - от 13 до 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Они признаны виновными в убийстве организованной группой по найму и разбое (п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105, п. "а", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд установил, что в мае 2018 года коммерческий директор УМПО заподозрил наличие у своего заместителя компрометирующих сведений в отношении него, которые он может передать в правоохранительные органы. Из-за этого обвиняемый запланировал убийство своего заместителя, предложив это сделать 35-летнему жителю Уфы за 10 млн рублей.

"Мужчина принял предложение и привлек к совершению преступления троих знакомых. Сообщники 20 июля 2018 года на подземной парковке по ул. К. Маркса в Уфе напали на заместителя коммерческого директора УМПО, причинив ему различные телесные повреждения, и погрузили его в багажник автомобиля. Подсудимые похитили у потерпевшего 150 тыс. рублей, мобильный телефон и портфель с документами", - добавили в прокуратуре.

Далее преступники задушили мужчину и вывезли тело в безлюдное место. На следующий день один из обвиняемых передал неустановленному человеку документы и телефон убитого, отметили в пресс-службе. Фигуранты уголовного дела не признали вину в совершении преступлений.