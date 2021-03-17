В Амурской области двое иностранцев получили тюремные сроки за нарушение госграницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 марта. /ТАСС/. Сковородинский районный суд в Амурской области приговорил к реальному сроку двух иностранцев за незаконное пересечение государственной границы между Россией и Китаем. Для этого они использовали моторную лодку, сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

"Сковородинский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению двоих иностранных граждан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил иностранным гражданам по одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в октябре 2020 года, двое жителей Китая на моторной лодке пересекли границу РФ из КНР в Россию, проходящую по линии главного фарватера реки Верхний Амур на территории Сковородинского района, якобы для ловли рыбы на реке Амур.

Юго-западная граница Амурской области является государственной границей Российской Федерации и граничит с Китайской Народной Республикой. Протяженность границы составляет более 1,2 тыс. километров, часть ее проходит по реке Амур.