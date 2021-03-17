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Пять гаражей горят на площади 1,2 тыс. кв. м в деревне Чулково в Подмосковье

В одном из них находятся 20 емкостей с дизельным топливом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пожар в гараже на площади более 1 тыс. кв. м произошел в деревне Чулково, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 09:01 поступило сообщение о пожаре в деревне Чулково. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в гараже", - сказал собеседник агентства. В настоящее время возгорание локализовано на площади 1 200 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горят пять гаражей. В одном из них хранятся 20 емкостей с дизельным топливом объемом 20 литров каждая, а также резина.

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