Ликвидировано открытое горение в гаражах с дизтопливом в деревне Чулково в Подмосковье

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной деревне Чулково, где горели гаражи, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 10:30 мск объявлена ликвидация открытого горения. К тушению пожара привлекаются 25 человек и 10 единиц техники", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в 09:01 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Чулково. Площадь пожара составила 1 200 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что горели пять гаражей. В одном из них хранятся 20 емкостей с дизельным топливом объемом 20 литров каждая, а также резина.