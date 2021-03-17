Дело возбуждено после гибели ребенка на льду реки под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 17 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика, который провалился под лед на реке Тихая Сосна в Острогожском районе Воронежской области. Поиски ребенка продолжаются больше месяца. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель следственного управления СК по региону Ольга Бовт.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции, МЧС, водолазами, волонтерами принимаются максимально возможные меры к поиску мальчика, выполнятся комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Бовт.

ЧП произошло 7 февраля. По одной из версий, несколько мальчиков играли на берегу, они бросали бутылки в реку, а потом двое из них пошли за ними на лед и провалились. Товарищи помогли одному мальчику выбраться, а второго увлекло течение. В поисках ребенка водолазы обследовали реку, но пока тело не нашли.