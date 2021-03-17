В Перми неизвестный мужчина избил ребенка в лифте

ПЕРМЬ, 17 марта. /ТАСС/. Полиция в Перми начала проверку после обращения родителей мальчика, которого неизвестный избил в лифте жилого дома в Кировском районе. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"В отдел полиции Кировского района Перми поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился несовершеннолетний 2009 года рождения, которому неизвестный нанес ушиб лица. Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев. Позже в дежурную часть обратились родители мальчика с заявлением о том, что их сына избил неизвестный. Личность правонарушителя установлена. В настоящее проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

В среду в социальных сетях появилось видео, на котором видно как в лифте едут несколько детей, на одном из этажей в него заходит мужчина и через несколько секунд ударяет одного из мальчиков по лицу. По сообщениям местных СМИ, у ребенка остались на лице синяки.