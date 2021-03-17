На Ставрополье шесть человек подозреваются в бандитизме

ПЯТИГОРСК, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет в Ставропольском крае возбудил уголовное дело о бандитизме. Шесть участников банды подозреваются в кражах, грабежах, хищении оружия и убийствах, сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по краю.

"Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении шести мужчин. В зависимости от роли и участия каждого их действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание банды), ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 209 УК РФ (пособничество в совершаемых бандой нападениях), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в совершаемых бандой нападениях)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году 42-летний мужчина создал устойчивую вооруженную группу для нападений на людей и организаций в регионе Кавказских Минеральных Вод, в которую привлек пятерых своих знакомых. В 2019 году двое участников банды в масках с автоматами пробрались на территорию склада одного из магазинов в Ессентуках и расстреляли 34-летнего мужчину, а также тяжело ранили еще двух человек, один из которых скончался в больнице. Нападавшие похитили 14 млн рублей и скрылись.

"За период существования банды ее участники совершили ряд иных преступлений, в том числе кражи и грабеж, хищения оружия и боеприпасов. В 2020 году в целях так называемой зачистки собственных рядов обвиняемые убили одного из своих подельников в станице Лысогорской Георгиевского городского округа", - сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, к настоящему времени следователь СКР задержал пособника и двоих участников банды, которые находятся под стражей. Еще двое членов банды объявлены в федеральный розыск.