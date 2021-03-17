Пилот ВВС Индии погиб при катастрофе истребителя МиГ-21

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Пилот истребителя индийских военно-воздушных сил МиГ-21 погиб в среду в результате катастрофы, произошедшей в центральной Индии. Об этом сообщает пресс-служба ВВС на своей странице в Twitter.

"Инцидент со смертельным исходом произошел сегодня утром во время взлета МиГ-21 "Бизон" в ходе миссии по боевой подготовке на авиабазе в центральной Индии", - говорится в сообщении.

"ВВС потеряли командира звена А Гупту в этом трагическом инциденте", - указывается в информации.

Никаких подробностей катастрофы пока не сообщается. Отмечается, что военно-воздушное командование начало расследование причин инцидента.