Девушка, сбившая двух человек на остановке в Москве, не справилась с управлением

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Девушка, которая врезалась в автобус и сбила двух человек на остановке в Москве, не справилась с управлением. Об этом сообщается в Twitter столичного управления ГИБДД.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ агентству сообщили, что в 07:20 на Стромынке Mini Cooper столкнулся с подъезжавшим к остановке автобусом и вылетел на остановку с людьми. "Водитель, не справившись с управлением, совершил столкновение с пассажирским автобусом, от удара по инерции иномарку отбросило на автобусную остановку", - сказали в Госавтоинспекции.

Травмы получила и сама водитель. Она и двое пострадавших пешеходов госпитализированы.