Два человека госпитализированы после столкновения "Камаза" и двух иномарок в Подмосковье

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Камаз" столкнулся с двумя иномарками на трассе в Подмосковье, в результате два человека пострадали. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 10:30 мск на 25-м километре трассы М-2 "Крым" водитель "Камаза" совершил наезд на следующий в попутном направлении автомобиль Volkswagen. В последующем он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi. В результате ДТП два человека пострадали - водитель и пассажир Audi", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники экстренных служб, ГИБДД и медики. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Источник ТАСС уточнил, что пострадавшие с множественными травмами госпитализированы.