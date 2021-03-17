Следователи возбудили уголовное дело после падения мальчика в канализационный люк в Самаре

САМАРА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, после падения ребенка в канализационный люк в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 16 марта вечером на улице Тихвинской в Самаре. Мальчик 2016 года рождения упал в открытый канализационный колодец, в результате он был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Прокуратура также организовала собственную проверку. "Прокурором Октябрьского района Самары проводится проверка соблюдения ресурсоснабжающей организацией, эксплуатирующей инженерные коммуникации, требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей коммуникации", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ход расследования уголовного дела взят на контроль.