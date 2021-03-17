Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 21

ТАСС, 17 марта. Число пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Рязанской области, следовавшего по маршруту Москва - Пенза, выросло до 21, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Установлено, что в результате ДТП 21 человек получил травмы различной степени тяжести, из них шестеро госпитализированы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в больницу были доставлены 18 пассажиров автобуса, шестеро из них были госпитализированы, в том числе двое находятся в реанимации. Всего в автобусе находились 58 человек.