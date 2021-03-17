Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о поджоге памятника в Татарстане

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о поджоге памятника воину-освободителю в Заинске (Татарстан). Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

"Расследование уголовного дела поставлено главой Следственного комитета на личный контроль", - говорится в сообщении. Глава ведомства также поручил руководству следственного управления СК по Республике Татарстан доложить обо всех обстоятельствах, в результате которых был уничтожен памятник.

Инцидент произошел вечером 16 марта. По предварительным данным, три девочки и мальчик жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник воину-освободителю и уничтожил его. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку на бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов. Уголовное дело расследуется по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений".