СК возбудил дело после обрушения крыши здания на территории школы в Чувашии

ТАСС, 17 марта. Уголовное дело возбуждено по факту халатности, которая привела к обрушению крыши аварийного здания на территории Моргаушской средней школы в Чувашии, где проводились внеклассные занятия. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

Информация об обрушении крыши двухэтажного здания, расположенного на территории Моргаушской школы, появилась 12 марта на республиканском интернет-портале "На-связи.ru". По информации издания, в постройке проводились занятия с учениками по ритмике и гимнастике, а также работала школьная библиотека.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Чувашии по материалам, озвученным в СМИ, по факту обрушения крыши здания, расположенного на территории Моргаушской средней образовательной школы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в период с 25 августа 2016 года по 5 марта 2021-го должностные лица Моргаушской средней образовательной школы и администрации Моргаушского района использовали здание интерната 1966 года постройки для проведения внеклассных занятий по хореографии. Кроме того, там хранился библиотечный фонд школы и спортивный инвентарь, а также проживали два работника образовательного учреждения. При этом должностные лица знали, что здание интерната является аварийным и непригодным для эксплуатации.

Из-за ветхости конструкций кровли и тяжести снежного покрова 5 марта произошло частичное обрушение крыши здания. Следственное управление считает, что своими действиями должностные лица подвергли опасности жизнь и здоровье учащихся и работников школы.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и конкретные должностные лица, ответственные за использование аварийного здания в учебных целях. В ходе следствия их действиям будет дана правовая оценка.