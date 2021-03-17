СК направил в Италию запрос об аресте двух вилл семьи бывшего министра Абызова

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России направил в Италию запрос об аресте двух вилл в Тоскане, принадлежащих семье бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Стоимость этого имущества составляет около 2 млрд рублей, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Российским судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на указанное имущество. С учетом этого решения Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом", - сказала она, добавив, что с Абызовым был составлен протокол о наложении ареста на имущество, находящееся в Италии.

Петренко пояснила, что СК продолжает устанавливать имущество экс-министра и других фигурантов этого уголовного дела для последующего возмещения ущерба потерпевшей стороне, которая заявила гражданские иски.

По ее словам, в ходе международного сотрудничества с компетентными органами Италии при содействии посольства этой страны были получены сведения о наличии большого количества имущества, фактически принадлежащего бывшему чиновнику. "Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании "Andulil Enterprises Limited", зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании "Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l.", зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла "Иль Тезоро", - рассказала представитель Следственного комитета.

По ее словам, этот большой имущественный комплекс расположен в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья. Он включает в себя земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн. По данным следствия, до приобретения прав на это имущество фирмой, подконтрольной Абызову, в зданиях располагался отель премиум-класса. "Обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие наемного персонала. Фактически денежные средства, похищенные обвиняемым в Российской Федерации, были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику государства - члена Европейского союза", - подчеркнула Петренко.

Другая вилла, по данным следствия, была оформлена Абызовым на своего сына.