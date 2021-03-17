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Уголовные дела против астраханских чиновников

Бывшего астраханского министра ЖКХ обязали возместить ущерб Минстрою региона

Сергей Кучумов должен будет выплатить свыше 28,8 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани полностью удовлетворил иск министерства строительства и ЖКХ региона к осужденному за превышение должностных полномочий, бывшему министру ЖКХ области Сергею Кучумову о возмещении имущественного вреда. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии суда в среду.

В ноябре 2019 года суд приговорил Кучумова к трем годам заключения условно за превышение полномочий. Установлено, что чиновник принимал решения о предоставлении "Фонду капитального ремонта многоквартирных домов" более 28,8 млн рублей субсидий из бюджета области в качестве вознаграждения ОАО "Социальные гарантии". При этом он знал, что агентский договор между фондом и компанией был заключен незаконно.

"Суд полностью удовлетворил иск министерства [строительства и ЖКХ Астраханской области] к Кучумову", - сообщили в пресс-службе суда.

Кучумов занимал должность министра ЖКХ региона с марта 2015 года по 2017 год.

Теги
РоссияАстраханская областьУголовные дела против астраханских чиновников
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