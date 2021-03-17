В Уфе неизвестный после заседания суда убил адвоката

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Адвокат убит в Уфе после судебного заседания, нападавший пытался покончить собой, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Оба участника происшествия участвовали в судебном заседании, после которого один напал на другого с ножом. Потерпевший погиб, нападавший пытался покончить с собой, он госпитализирован", - рассказал источник.

По данным газеты "Коммерсантъ Уфа", убитый - юрист Александр Елисеев. Нападение произошло на улице Пушкина в центре Уфы.

Как сообщили ТАСС в МВД по Башкирии и следственном управлении СК по региону, по данному факту проводится проверка, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В пресс-службе следственного управления сообщили, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Уфы по статье 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где мужчины являлись оппонентами. Во время ссоры подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

"Впоследствии подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, однако умысел свой довести до конца не смог, в настоящее время он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", - отмечается в сообщении регионального следственного управления.

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