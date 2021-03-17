Валерий Меладзе дал показания в суде по делу о стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Певец Валерий Меладзе дал показания по делу о стрельбе в башне "Око" в "Москва-Сити" в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда, где рассматривается это дело.

"Допрос Валерия Меладзе, который является свидетелем по данному делу, окончен", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей. После допроса артист уехал, не став общаться с журналистами. Ожидалось, что в среду показания даст еще один свидетель - бывший хоккеист сборной России Павел Буре. Однако, как и два дня назад, он не явился в судебное заседание. По словам представителя гособвинения, у него есть для этого "уважительная причина".

Буре и Меладзе были в числе гостей, приглашенных на день рождения к бизнесмену Дмитрию Павлову в день, когда произошла перестрелка в башне "Око" (17 ноября 2017 года). В ней участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. В результате пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Два участника событий - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов - обвиняются в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве. Также обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву.

Кроме того, в конце декабря прошлого года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по этому делу. По делу экс-следователя проходит и бывший замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Синяговский. Он объявлен в розыск.