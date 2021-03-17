Убийца шестилетней девочки из Крыма получил 25 лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Крыма к 25 годам лишения свободы за убийство и изнасилование шестилетней девочки, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Сегодня приговором суда мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на два года. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Девочка пропала 31 мая 2020 года в поселке Ленино. Бабушка сообщила, что внучка пошла на рыбалку с отцом и его другом. В состоянии сильного алкогольного опьянения отец уснул вблизи Северо-Крымского канала, оставив дочку наедине с ранее судимым другом. Злоумышленник воспользовался обстоятельствами, совершив в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и сбросил в канал, где девочка, не умея плавать, утонула. Тело ребенка нашли на дне канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

Уточняется, что 40-летний житель поселка Ленино признан виновным в изнасиловании девочки, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

В ноябре 2020 года отец девочки, оставивший ее в опасности, признан судом виновным и приговорен к шести месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. Также в результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые не приняли своевременных мер реагирования к семье, хотя она вела асоциальный образ жизни.

В новость внесены изменения (15:16 мск) - добавлены подробности.