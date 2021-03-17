Генпрокурор: в 2020 году поданы иски об изъятии имущества чиновников на 74 млрд рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские прокуроры в минувшем году подали иски об изъятии имущества чиновников, не подтвержденного доходами, на 74 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенном заседании Генпрокуратуры по итогам работы за 2020 год.

"[В 2020 году] велась работа по возмещению ущерба, причиненного действиями коррупционного характера. В этих целях прокурорами предъявлено исков на сумму более 84 млрд рублей. Подавляющая часть из них, 74 млрд рублей, - в рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли подтвердить законность его приобретения", - сообщил Краснов.

Всего в минувшем году прокурорами вскрыто четверть миллиона нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе 90 тыс. фактов несоблюдения государственными служащими установленных запретов и ограничений. "В связи с выявленными коррупционными проступками по представлениям прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности 35 тыс. чиновников, 507 уволены по причине утраты доверия", - сообщил Краснов.