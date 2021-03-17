СК возбудил второе уголовное дело после гибели ребенка под Курском, которого подожгла мать

КУРСК, 17 марта. /ТАСС/. Следователи в Курской области возбудили уголовное дело по признакам халатности после смерти восьмилетнего ребенка, которого подожгла мать. По версии следствия, уполномоченные сотрудники небрежно отнеслись к обязанностям и не изъяли вовремя из семьи ребенка, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 31-летняя женщина во время ссоры во дворе дома облила восьмилетнего ребенка горюче-смазочным материалом и подожгла. Мальчика с ожогами третьей степени госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, где позже он умер. По факту произошедшего ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 1 января 2020 года по 15 марта 2021-го сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железногорского района Курской области, отдела опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли обязанности, не изъяв восьмилетнего ребенка из "опасного положения, в том числе для жизни малолетнего". В ходе расследования установлено, что задержанная 31-летняя жительница региона с ноября 2016 года по 15 марта 2021-го систематически избивала сына и неоднократно привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию.