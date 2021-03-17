Генпрокурор РФ поручил защищать детей от негативной информации в интернете

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прокуроры России должны защищать детей от негативной информации в интернете и попыток вовлечения в несанкционированные акции, заявил в среду генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

"В центре особого внимания прокуроров должна быть защита детей от негативной информации в сети интернет, пресечение попыток вовлечения их в несанкционированные протестные акции", - сказал он.

Краснов констатировал, что не все государственные органы, отвечающие за различные аспекты жизни детей, в минувшем году смогли оперативно изменить формат работы, чтобы обеспечить реализацию прав несовершеннолетних.

"Потребовалось вмешательство прокуроров в связи с невыплатой пособий и компенсаций, несвоевременным и некачественным обеспечением школьников продуктовыми наборами, недостатками при организации дистанционного обучения и дошкольного образования", - сказал генпрокурор, поручив контролировать вопросы питания и безопасности в школах в связи с неоднократными массовыми отравлениями учеников.

Также он потребовал от прокуроров обеспечить контроль за проведением ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников.

По данным Генпрокуратуры, в прошлом году удалось восстановить права 100 тысяч несовершеннолетних, в том числе 10 тысяч детей-сирот на получение жилья. По результатам надзорных мероприятий 22 тысячи семей с детьми получили социальную поддержку, очередь в детские сады сократилась на 66 тысяч мест.

Экстремизм в интернете

По словам Краснова, половина экстремистских преступлений в России совершается в интернете.

"Интернет стал одним из основных источников распространения экстремистской идеологии. С его использованием совершается половина соответствующих преступлений. При этом их общее число в истекшем году возросло почти вдвое", - сказал Краснов.

Он рассказал, что в 2020 году прокуроры добились удаления контента с призывами к экстремизму, терроризму и массовым беспорядкам с 52 тысяч интернет-ресурсов, заблокирован доступ к 10 тысячам сайтов. "Наращивайте усилия по противодействию распространению в СМИ негативной и фейковой информации, нагнетающей эскалацию, содержащей призывы к насильственным действиям", - поручил подчиненным генпрокурор.