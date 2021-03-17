Сотрудника газовой службы в Иванове оправдали по делу о взрыве в жилом доме

ТАСС, 17 марта. Октябрьский суд города Иванова оправдал начальника службы компании "Газпром газораспределение Иваново", который обвинялся в гибели шести человек из-за взрыва газа в жилом доме в 2016 году. Об этом журналистам в среду сообщили в суде.

"Октябрьский районный суд города Иванова вынесен оправдательный приговор в отношении начальника службы ВДГО ОАО "Газпром газораспределение Иваново", обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Суд пришел к выводу, что вина подсудимого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не доказана", - сообщили в суде.

Суд установил, что подсудимый принимал все необходимые меры для организации и проведения безопасного и качественного технического обслуживания, ремонта газопроводов и газового оборудования по договорам в жилых домах. Органы следствия не представили доказательств причинно-следственной связи между действиями подсудимого и гибелью шести человек от взрыва.

Утром 5 ноября 2016 года в одной из квартир жилого дома по Минской улице произошел взрыв бытового газа. Погибли шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка. Еще четыре человека получили тяжелые травмы.