Полицейские задержали пассажира метро Москвы, сообщившего о "минировании"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали пассажира московского метро, сообщившего о ложной угрозе взрыва. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали 38-летнего жителя Орловской области, сообщившего заведомо ложные сведения о якобы существующей угрозе на станции столичного метро", - сообщили в главке.

Мужчина позвонил с помощью колонны экстренного вызова на станции "Косино" Некрасовской линии и сообщил о якобы угрозе в московском метро. В ходе проверки предметов, представляющих общественную опасность, обнаружено не было.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел, где было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").