СК завершил дело в отношении участника акции в Москве, напавшего на ОМОН и полицию

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. СК завершил расследование уголовного дела в отношении молодого человека, напавшего на двух сотрудников ОМОН и полицейского на незаконной акции в Москве 23 января. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека, - сообщает СК. - Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу".

Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 23 января молодой человек на несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади нанес двум сотрудникам ОМОН, а также сотруднику полиции множественные удары руками и ногами, после чего скрылся.

Следователи совместно с полицейскими установили местонахождение фигуранта и задержали в Псковской области. В ходе допроса молодой человек полностью признал свою вину.