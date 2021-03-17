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Суд в Москве арестовал мужчину, который забил молотком прохожего

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, до 16 мая

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в среду арестовал 24-летнего Никиту Воробьева, обвиняемого в жестоком убийстве прохожего на западе столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Воробьева Никиты Алексеевича Никулинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, до 16 мая. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")",- сказали в пресс-службе.

В ходе допроса в СК он пояснил, что в день убийства шел в гости к другу. Подходя к дому приятеля, он увидел случайного прохожего, на которого внезапно напал, избивая руками и ногами. С собой у молодого человека был молоток, которым он забил мужчину до смерти. Следователям обвиняемый заявил, что убийство стало частью "охоты на ведьм", а в своей жертве он якобы разглядел "нечистую силу".

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