Чемпионку России по лыжному фристайлу суд отправил под домашний арест за сбыт наркотиков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы избрал домашний арест для чемпионки России по лыжному фристайлу Анны Орловской по обвинению в сбыте героина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал Орловской, обвиняемой по ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", - сказали в суде.

Ранее сообщалось что полиция задержала в Москве Орловскую с героином. Девушка призналась, что является продавцом наркотиков.

Согласно данным открытых источников, Анна Орловская побеждала на чемпионате России в слоупстайле и лыжном хаф-пайпе, а также входила в десятку на этапе Кубка мира.

Спортсменка была дисквалифицирована в 2013 году на два года за нарушение антидопинговых правил.