В Москве экс-следователь СК по особо важным делам Кадыров получил 5 лет колонии за взятку

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бывшего следователя по особо важным делам следственного управления СК по Северо-Восточному административному округу Москвы Эмиля Кадырова, признав его виновным в получении взятки в размере 4,3 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, экс-следователь признал свою вину.

"Приговором Бабушкинского районного суда Кадыров признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права в течение двух лет занимать должности в государственных и правоохранительных органах" , - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Дело в отношении бывшего следователя рассматривалось около двух месяцев. В ходе прений сторон прокурор просил назначить ему 9 лет колонии.