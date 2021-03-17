СК возбудил второе дело после гибели четверых детей при пожаре в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в жилом доме в городе Лесосибирске Красноярского края. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц органов системы профилактики, сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю.

Пожар произошел в среду в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске. Погибли четверо детей 2, 5, 10, 17 лет. Госпитализирована бабушка детей и 12-летний ребенок. Ранее ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Расследование этого уголовного дела взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Возбуждено уголовного дело в отношении неустановленных должностных лиц органов системы профилактики в связи с совершением преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по материалам проверки региональной прокуратуры. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, несовершеннолетние находились в социально-опасном положении, а дом, в котором они проживали, был признан аварийным и подлежал переселению. "Несмотря на это, должностными лицами системы профилактики города мер к изъятию детей не принималось, контроль за условиями их проживания и состоянием жилого помещения не осуществлялся", - отметили в пресс-службе прокуратуры края.

По информации регионального главка МЧС, в квартире не были установлены автономные дымовые пожарные извещатели, хотя многодетной семье они были выданы. В момент пожара матери в квартире не было. По информации краевых властей, семья состояла на учете в органах опеки. Обстановка в семье оценивалась специалистами как удовлетворительная. Среди причин пожара рассматривается версия о замыкании электропроводки, очаг возгорания находился в коридоре. 18 марта в Лесосибирске объявлен днем траура.