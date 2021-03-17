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СМИ: французский режиссер Ален Франсон получил тяжелое ножевое ранение

Нападавший скрылся с места преступления

ТАСС, 17 марта. Неизвестный напал на французского театрального режиссера Алена Франсона в среду в городе Монпелье. Как сообщил телеканал BFM, режиссер получил тяжелое ножевое рынение.

По данным агентства, нападение на 76-летнего Франсона произошло на улице неподалеку от отеля в исторической части города, где он проживает. В результате удара у режиссера задета сонная артерия, его доставили в больницу.

Нападавший скрылся с места инцидента, полиция ведет его поиск.

Ален Франсон поставил несколько десятков спектаклей в различных театрах Франции, несколько раз удостаивался высшей театральной премией "Мольер". Он неоднократно ставил пьесы Антона Чехова, включая произведения "Дядя Ваня", "Чайка" и "Вишневый сад".

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