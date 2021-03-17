Прокуратура нашла нарушения властей при установке памятника, сгоревшего в Татарстане

КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения, допущенные местными властями при приемке памятника Воину-Освободителю в Заинске Республики Татарстан, который ранее подожгли дети. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что инцидент произошел вечером 16 марта. По предварительным данным, три девочки и мальчик жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-Освободителю и уничтожил его. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений").

"Установлено, что муниципальный заказчик осуществил приемку выполненных работ по изготовлению и установке памятника, не убедившись в том, что объект отвечает требованиями пожарной безопасности. В ходе изготовления монумента не использовались негорючие материалы, предусмотренные техническим заданием аукционной документации", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что прокуратура направила материалы в следственные органы для привлечения бывшего руководителя исполнительного комитета города Заинска к ответственности по статье о халатности, а предпринимателя, выполнившего работы по изготовлению памятника, - по статьям о мошенничестве и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.