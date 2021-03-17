В Ингушетии задержали мужчину за двойное убийство 19-летней давности

МАГАС, 17 марта. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии задержали местного жителя, который 19 лет назад совершил двойное убийство и находился в розыске, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное в 2002 году, по подозрению 36-летнего жителя республики в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение или ношение оружия"). Подозреваемый под другими установочными данными длительное время проживал в одном из регионов страны. По прибытии в Ингушетию следователями совместно с сотрудниками ОУР МВД республики мужчина доставлен в следственное управление и задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе 2002 года подозреваемый, находясь в сельском поселении Пседах, выстрелил из автоматического оружия в двух местных жителей. От огнестрельных ранений один из потерпевших умер на месте, а второй - в больнице. С 2002 года предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено за розыском подозреваемого.

Мужчине предъявлено обвинение, и следствием направлено в суд ходатайство о его аресте. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.