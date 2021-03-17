Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Рязанью

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в среду на 210-м км автотрассы Р-22 Каспий в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Новомичуринск Рязанской области, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

"Сегодня около 17:40 в Михайловском районе, на 210-м километре автодороги Р-22 Каспий, по предварительной информации, произошло столкновение рейсового автобуса "МАН", следовавшего из города Москвы в город Новомичуринск Рязанской области, и седельного тягача Scania с полуприцепом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП госпитализированы водитель автобуса 1967 года рождения и двое пассажиров, еще одному пассажиру медицинскую помощь оказали на месте. Детей среди пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Движение по трассе не перекрывалось.

Как сообщили ТАСС в Михайловской ЦРБ, куда были доставлены трое пострадавших, в настоящий момент один из них уже отпущен домой. "У нас сейчас остаются двое: это бабушка, она чувствуется себя хорошо и уже завтра утром мы ее тоже отпустим. И мужчина, он тяжелый, но жить будет, у него переломы обеих костей голени, в том числе открытый [перелом], а также перелом вертлужной впадины", - сообщил собеседник агентства.

По факту ДТП прокуратура Рязанской области начала проверку. "В ходе проверки, проведение которой поручено Скопинскому межрайонному прокурору и прокурору Михайловского района, будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги", - говорится в сообщении надзорного органа.

В новость внесены изменения (22:39 мск) - добавлена информация после пятого абзаца.