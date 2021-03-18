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В Самарской области три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

На месте ДТП работают сотрудники полиции

ТАСС, 18 марта. Грузовик столкнулся с легковушкой в Самарской области, в результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

"По предварительной информации, в результате погодных условий произошло столкновение двух единиц автотранспорта, грузового и легкового. По предварительным данным, погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП работают сотрудники полиции.

По данным синоптиков, сейчас в Самаре небольшой снег, температура воздуха составляет минус 3 градуса.

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РоссияСамарская область
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