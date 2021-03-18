В Самарской области три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

ТАСС, 18 марта. Грузовик столкнулся с легковушкой в Самарской области, в результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

"По предварительной информации, в результате погодных условий произошло столкновение двух единиц автотранспорта, грузового и легкового. По предварительным данным, погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП работают сотрудники полиции.

По данным синоптиков, сейчас в Самаре небольшой снег, температура воздуха составляет минус 3 градуса.