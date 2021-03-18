В Красноярске грузчики при перевозке холодильника обнаружили в нем тело

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Жительница Красноярска задержана за убийство сожителя, тело погибшего обнаружили в холодильнике сотрудники грузового такси при перевозке. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярке задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего сожителя <...> С целью сокрытия следов преступления она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила отвезти холодильник с частями тела в другой район города. В пути грузчики заметили, что из холодильника течет кровь и поинтересовались у женщины его содержимым. На месте она во всем призналась. Сотрудники службы грузового такси вызвали полицейских, которые задержали женщину", - сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело против женщины по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По предварительной версии, 8 марта 39-летняя женщина употребляла спиртные напитки со своим 27-летним сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт, женщина ударила мужчину ножом в грудь. Через восемь дней она попыталась избавиться от тела.