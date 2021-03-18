Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Дело красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, будет рассматриваться судом присяжных. Об этом ТАСС сообщил адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

"Назначено судебное заседание в составе суда из шести присяжных заседателей", - сообщил Прохоров.

По его словам, отбор присяжных заседателей пройдет 12 апреля. Он будет проводиться в закрытом режиме, но само судебное заседание будет открытым.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийства Войтенко и Наумова в 1994 году. 22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан по подозрению в организации убийства в 2005 году. Ранее защита бизнесмена выступила с ходатайством о рассмотрении этого дела судом присяжных.

23 октября суд Центрального района Красноярска арестовал его по делу об убийстве исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.