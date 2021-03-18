В Перми эвакуируют административные здания после сообщений о бесхозных предметах

ПЕРМЬ, 18 марта. /ТАСС/. Оперативные службы Перми эвакуируют людей из административных зданий после анонимного сообщения об обнаруженных в них бесхозных предметах, сообщает пресс-служба министерства безопасности региона.

"В краевые дежурные службы поступило анонимное сообщение об обнаруженных бесхозных предметах на общественно значимых объектах Перми. Оперативными службами города предприняты необходимые для обеспечения безопасности людей меры: проводится эвакуация, информация проверяется", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в городских структурах, речь идет о двух административных зданиях, одно из них - школа.