Сообщения о бесхозных предметах в административных зданиях Перми не подтвердились

ПЕРМЬ, 18 марта. /ТАСС/. Информация об обнаружении бесхозных предметов в административных зданиях Перми не подтвердилась, угрозы населению нет, сообщила пресс-служба Министерства безопасности Пермского края в четверг.

"В 10.40 [08:40 мск] был дан отбой оперативным службам, информация о бесхозных предметах в зданиях не подтвердилась. Угрозы населению нет. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту анонимного сообщения", - говорится в сообщении.

В четверг утром в краевые дежурные службы поступило анонимное сообщение об обнаруженных бесхозных предметах на общественно значимых объектах Перми, после чего была проведена эвакуация людей. По информации источника ТАСС, речь идет о двух административных зданиях, одно из них - школа. Правоохранительные органы устанавливают личность автора сообщения.