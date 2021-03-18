В Самаре СК начал проверку после обрушения стены в жилом доме 1909 года

САМАРА, 18 марта. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после обрушения несущей стены жилого дома в Самаре, который был построен в 1909 году, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Самарской области.

"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - говорится в сообщении.

ЧП произошло утром в четверг на Галактионовской улице в Ленинском районе Самары. Как уточнили в МЧС, площадь обрушения составила 120 кв. м. При этом угроза дальнейшего обрушения стены сохраняется. Погибших и пострадавших нет. Мэр Самары Елена Лапушкина дала распоряжение о развертывании пункта временного размещения для жителей дома.

Проверку по факту инцидента также начала прокуратура Самарской области, которая оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома.