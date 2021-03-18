{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самаре СК начал проверку после обрушения стены в жилом доме 1909 года

ЧП произошло утром 18 марта на Галактионовской улице

САМАРА, 18 марта. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после обрушения несущей стены жилого дома в Самаре, который был построен в 1909 году, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Самарской области.

На эту тему

"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - говорится в сообщении.

ЧП произошло утром в четверг на Галактионовской улице в Ленинском районе Самары. Как уточнили в МЧС, площадь обрушения составила 120 кв. м. При этом угроза дальнейшего обрушения стены сохраняется. Погибших и пострадавших нет. Мэр Самары Елена Лапушкина дала распоряжение о развертывании пункта временного размещения для жителей дома.

Проверку по факту инцидента также начала прокуратура Самарской области, которая оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома.

Теги
РоссияСамарская область
СК и прокуратура начали проверку после массовой гибели пеликанов в Дагестане
Причины произошедшего устанавливаются
Читать полностью