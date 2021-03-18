Полиция в Москве выявила еще пять эпизодов обмана пенсионеров с акциями "Соли Руси"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новые пять эпизодов мошенничества в отношении пенсионеров с акциями ПАО "Соль Руси" на сумму свыше 3 млн 600 тыс. рублей выявили столичные полицейские. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило еще пять заявлений от пенсионеров, которые стали жертвами мошенничества в деле "Соли Руси". Организатор преступного сообщества заключил с ними договоры купли-продажи акций на сумму от 200 тыс. до 1,2 млн рублей. Общий ущерб по новым эпизодам составил более 3,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

Неизвестные в составе организованной группы информировали пожилых людей о якобы строительстве компанией "Соль Руси" завода по производству каменной соли на Белбажском месторождении в Нижегородской области за счет привлеченных денег. Людям они предлагали приобрести акции с возможностью извлечения прибыли от 18% годовых и обратным выкупом. С октября 2016 года в комплексе "Город столиц" на Пресненской набережной и в административном здании на Большой Ордынке в Москве злоумышленники заключили договоры с почти 30 пенсионерами на покупку акций. Полученные деньги ими были похищены. Ущерб составил порядка 47 млн рублей.

Накануне источник сообщил о выявлении новых восьми эпизодов мошенничества в отношении с акциями "Соли Руси" почти на 12,3 млн рублей. Ранее сообщалось, что полицейские установили обвиняемого в многомиллионном хищении у пенсионеров под предлогом продажи этих акций. Им оказался 50-летний житель Москвы.