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Торговые центры Metro в Москве получили угрозы об отравлении товаров

Компания усилила контроль во всех торговых и распределительных центрах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Несколько торговых центров Metro в Москве получили угрозы, касающиеся отравления товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ряд торговых центров Metro в Москве получил угрозы о возможном отравлении товаров в будущем. Как крупный дистрибьютор продовольственных товаров, компания серьезно подходит к любым сообщениям, напрямую касающимся нашей деятельности", - заявили в компании.

Там также заверили, что Metro заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, в том числе сотрудничает с компетентными органами. Компания усилила контроль во всех торговых и распределительных центрах.

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