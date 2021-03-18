Полиция Латвии изъяла крупнейшую в истории страны партию гашиша

РИГА, 18 марта. /ТАСС/. Государственная полиция Латвии изъяла одну тонну гашиша. Это крупнейшая партия гашиша, которая была обнаружена в республике, сообщает в четверг пресс-служба Госполиции.

"12 марта 2021 года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции в сотрудничестве с налогово-таможенной полицией Службы государственных доходов в рамках ранее начатого уголовного процесса остановили на шоссе Рига - Даугавпилс возле Екабпилса грузовик с полуприцепом с литовскими номерами. По подозрению в обороте наркотических веществ был задержан водитель грузовика - житель Литвы 1964 года рождения. Водитель находился в машине один и задержание прошло без осложнений. Одновременно полиция провела запланированную операцию в Риге, где по месту жительства был задержан второй подозреваемый по этому делу - житель Латвии 1972 года рождения", - указывает Госполиция.

В ходе обыска грузовика в грузе плит из искусственного камня обнаружили тайники, в которых спрятали пакеты с гашишем. В целом обнаружили около одной тонный этого наркотического вещества, однако точное количество будет известно после окончания экспертизы. "Стоимость изъятого вещества на нелегальном рынке оценивается в €4,5 млн оптом или €15 млн в розницу. По имеющейся у полиции информации, груз мог предназначаться для восточноевропейского рынка", - отмечает Госполиция.

Как заявил начальник 2-го отдела управления по борьбе с организованной преступностью главного управления криминальной полиции Сандис Радзиньш, это самый крупный груз гашиша, задержанный в Латвии, и он предназначался для зарубежного рынка. "За последние десять лет в Латвии мы задержали несколько грузов гашиша, которые транспортировались за рубеж. Не секрет, что конечным рынком таких крупных грузов является не Латвия. В частности, этот груз, скорее всего, предназначался для восточноевропейских стран", - сказал он.

По делу перевозки наркотиков в крупном объеме начат уголовный процесс, а виновным грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Задержанные находятся под арестом.