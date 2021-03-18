В Новочебоксарске мальчик выжил после падения с 23-го этажа

ТАСС, 18 марта. Врачи борются за жизнь 11-летнего мальчика, который упал с 23-го этажа в чувашском городе Новочебоксарске на припаркованный автомобиль и выжил после падения. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Ребенок недавно доставлен в больницу, совсем немного времени прошло, врачи борются за его жизнь", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе республиканского управления СК России уточнили ТАСС, что 18 марта утром в Новочебоксарске мальчик упал с 23-го этажа многоэтажного жилого дома на припаркованную внизу "Газель". По данному факту проводится доследственная проверка, специалисты выехали на осмотр места происшествия, чтобы установить его причины.

Инцидентом занимается и прокуратура республики. "В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности родителей, образовательного учреждения, где обучался ребенок", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По предварительной информации ведомства, семья ребенка является благополучной и не состоит на учете в органах профилактики.

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