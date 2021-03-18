Суд отменил решение о взыскании с Киркорова долга в €780 тыс. банку ABLV

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о взыскании с Филиппа Киркорова почти €780 тыс. ипотечного долга перед латвийским банком ABLV. Как уточнил ТАСС представитель певца Александр Добровинский, дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

"Сегодня произошло событие, к которому я уверенно шел: кассационный суд отменил решение первой инстанции, вынесенное Таганским судом, по тяжбе латвийского банка с Филиппом Киркоровым. Дело направлено в Мосгорсуд на новое рассмотрение", - сказал Добровинский.

Ранее Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Киркорова перед ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей. На торги также должны были выставить духовой шкаф и кофемашину Miele, а также четыре кондиционера Daikin, которые находятся в квартире. Кроме того, согласно решению суда первой инстанции, с Киркорова и ООО "Филипп Киркоров продакшн" солидарно должны были взыскать в пользу банка ABLV кредитную задолженность в размере почти €780 тыс. и расходы по уплате госпошлины в размере почти 70 тыс. рублей.

Ранее Добровинский сообщил ТАСС, что районный суд частично удовлетворил гражданский иск банка, требовавшего взыскать с Киркорова около €4 млн по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Как отмечал представитель певца, юристы предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом.