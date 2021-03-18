В Москве задержаны двое мужчин, избившие до смерти знакомого в гостинице

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые в отеле в центре Москвы избили до смерти знакомого. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, утром 16 марта в отеле по улице Международной, дом 15, администрация обнаружила в одном из номеров тело 25-летнего уроженца Тверской области. В ходе проверки установлено, что в результате ссоры между постояльцами произошла драка, один из участников которой от полученной черепно-мозговой травмы умер на месте происшествия.

"В ночь на среду полицейские задержали двоих человек по подозрению в совершении данного преступления, один из них является жителем Тверской области, другой - уроженец Ростовской области", - сказал собеседник агентства. Кроме того, также выяснилось, что на месте происшествия находился еще один мужчина. Он также был доставлен в отдел полиции, его причастность к происшествию устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).