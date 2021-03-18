СК просит суд отпустить из СИЗО экс-следователя, который поджег свой отдел

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следственный комитет просит суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему сотруднику СК Максиму Митасову, который обвиняется в поджоге собственного отдела в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда поступило ходатайство.

"Следствие просит суд изменить меру пресечения на домашний арест. У Митасова изменение меры в связи с выявлением у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Судебное заседание назначено на 19 марта в 12:00 мск", - сказали в пресс-службе.

Ранее Митасов уже содержался под домашним арестом, однако позже ему ужесточили меру пресечения по ходатайству следствия.

Следователь Митасов был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в том числе после показаний исполнителей поджога. Исполнителям преступления ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 января 2021 года.

Ночью 19 мая 2017 года неизвестные подожгли следственный отдел СК России по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод. В результате пожара были уничтожены кабинеты второго этажа, где хранили уголовные дела. В ходе предварительного следствия были установлены исполнители поджога - Мамедов и Зейдов, которых задержали, и они дали изобличающие по делу показания. Организатором преступления, согласно их показаниям, является следователь.

Уголовное дело было возбуждено по факту поджога следственного отдела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога") и принято к производству ГСУ СК России. Первоначальной версией следствия стал поджог в связи с желанием неизвестных уничтожить материалы уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности. Затем в деле появилась ч. 3 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования"). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Митасов организовал поджог из-за разногласий с начальником, заплатив исполнителям преступления менее 100 тысяч рублей.